Kamyon çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Video için play'e tıklayın

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bağcılar Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. 83 yaşındaki Muzaffer Temiz'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyon çarptı. Yaşlı adam kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda Muzaffer Temiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Temiz'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kamyon şoförü Emre S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.