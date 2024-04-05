Kamyon çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bağcılar Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. 83 yaşındaki Muzaffer Temiz'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyon çarptı. Yaşlı adam kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda Muzaffer Temiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Temiz'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kamyon şoförü Emre S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.