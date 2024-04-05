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Kamyon çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Muzaffer Temiz'e kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Temiz olay yerinde hayatını kaydeberken kamyon şoförü Emre S. gözaltına alındı

Kamyon çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi
Kamyon çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Bağcılar Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. 83 yaşındaki Muzaffer Temiz'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyon çarptı. Yaşlı adam kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda Muzaffer Temiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Temiz'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kamyon şoförü Emre S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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05 Nis 2024 - 13:05 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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