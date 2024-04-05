Nazilli Belediyespor'da Kırdemir istifa etti Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İbrahim Kırdemir, görevi bıraktığını kamuoyuyla paylaştı. Takımın eski futbolcularından olan Kırdemir, "Hakkınızı helal edin. Bundan sonra da hayatın ne getireceğini bilemem ama görevim süresinde işimden evimden maddi manevi her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Bunu da herkesin takdir ettiğini biliyorum. Yine gönlüm ve kalbimin pazubandını taktığım, arması için formamı terlettiğim Nazilli Belediyespor için atacağını herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.