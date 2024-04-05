Yemek şirketini satın aldı

Hazır yemek şirketinin İsrail’deki restoranlarından İsrail askerlerine binlerce bedava yemek dağıtıldığı haberleri sonrasında boykota uğrayan McDonald’s İcra Kurulu Başkanı Chris Kempczinski, Ocak ayında yaptığı açıklamada Ortadoğu’daki pazarları başta olmak üzere “yanlış bilgiler nedeniyle anlamlı bir ticari etki” yaşadıklarını açıklamıştı. McDonald’s Kuveyt ise 2 Kasım’daki açıklamasında yerel iş ortaklarının eylemlerinin bağımsız olduğunu vurgulayarak kendilerinden rıza veya onay almadan yapıldığını ifade etmişti.

McDonald’s, dün yaptığı açıklamada İsrail’deki restoranları işleten Alonyal firmasını satın alacaklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bugün, Alonyal Limited'in CEO'su ve sahibi Omri Padan, Alonyal'in McDonald's Corporation'a satışına yönelik anlaşmayı imzalandığını duyurdu. İsrail'de McDonald's restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan Alonyal, İsrail'de McDonald's marka yolculuğuna 30 yılı aşkın bir süre önce başladı ve işletmeyi 5 binden fazla çalışana ve 225 restorana kadar genişletti.

İşlemin tamamlanmasının ardından McDonald's Corporation, Alonyal Limited'in restoranlarının ve operasyonlarının sahibi olacak ve çalışanlar eşdeğer şartlarda çalışmaya devam edecek.”