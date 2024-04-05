Bayramda bazı araçların geçişi yasaklandı

Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Ramazan Bayramı boyunca bazı araçların ilçeye girişi yasaklandı. Buna göre kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek. İl Trafik Komisyonunca alınan kararda, "Geyikli–Bozcaada hattında, 10.04.2024 ile 14.04.2024 tarihleri arasında; kamyon, TIR, iş makinesi, otobüs (33+kişilik) ve midibüs (19-32 kişi) cinsi araçların Bozcaada’ya geçişlerine izin verilmemektedir" denildi.