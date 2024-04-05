Dereye düşen hamile inek, 5 saatte kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Yaka köyünde meydana geldi. Mustafa Sinanoğlu'na ait hamile inek ormanda otladığı sırada dengesini kaybederek 12 metre yüksekten yuvarlanarak dereye düştü. Su derinliğinin az olduğu derede mahsur kalan ineğin düştüğünü gören sahibi, AFAD'a ihbarda bulundu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, iş makinesiyle ineğin yanına inebilecekleri bir yol oluşturdu. İnek, iş makinesinin kepçe kısmına koyulup, bağlanarak bulunduğu yerden alındı. 5 saat süren çalışma sonucu kurtarılan ineğin üşümemesi için ateş yakıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede ineğin durumunun iyi olduğu anlaşıldı. İnek, sahibine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.