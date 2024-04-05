Burdur'da Avukatlar Günü kutlandı

Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Burdur Barosu tarafından çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda yapılan törene, Baro Başkanı Ramazan Gedik ile baroya kayıtlı avukatlar katıldı. Ramazan Gedik'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Baro Başkanı Gedik yaptığı konuşmada, demokratik toplumun temel direğinin adalet, adalete erişimin güvencesinin ise avukatlar olduğunu söyledi. Gedik şöyle konuştu: "Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep 'Güçlü baro güçlü avukat', 'Herkes için adalet, adalet için avukat' dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Ve yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, yargılanıyor, darbediliyor ve öldürülüyor. Bugün 'Avukat için de adalet' diye haykırmak zorunda kalıyoruz." Hukuk fakültesi kontenjanlarının azaltılmasını ve sınavda başarı sınırının düşürülmesini istediklerini dile getiren Gedik, "Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, 'Herkes için adalet, adalet için avukat' ve 'Avukat için de adalet' mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımıza sahip çıkacak ve geleceğe taşıyacağız. 5 Nisan Avukatlar Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.