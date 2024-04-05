Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Kırşehir Terme Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerindeki kediye çarptı. Kedi yaralanırken, sürücü otomobiliyle uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçen Cansu Ünal, yaralı kediye kalp masajı uygulamaya başladı. Kediye yolun ortasında kalp masajı uygulandığını gören polis ekipleri ise trafiği bir süreliğine durdurdu. Yaklaşık 5 dakika kalp masajı uygulayan Ünal, kediyi hayata döndürdükten sonra veterinere götürdü. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.