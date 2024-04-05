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Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaralı kedi, bölgeden geçen Cansu Ünal'ın (38) dakikalarca yaptığı kalp masajı ile hayata döndü. Ünal'ın kediye kalp masajı yaptığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
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Kırşehir Terme Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerindeki kediye çarptı. Kedi yaralanırken, sürücü otomobiliyle uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçen Cansu Ünal, yaralı kediye kalp masajı uygulamaya başladı. Kediye yolun ortasında kalp masajı uygulandığını gören polis ekipleri ise trafiği bir süreliğine durdurdu. Yaklaşık 5 dakika kalp masajı uygulayan Ünal, kediyi hayata döndürdükten sonra veterinere götürdü. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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05 Nis 2024 - 12:22 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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