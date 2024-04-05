Pompalı tüfekli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.E.'nin sosyal medya hesabından 'Hakkını veriyor abim' notu ile paylaştığı videoda, E.K.'nin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, E.K.'yi adresinde yakaladı. Pompalı tüfeğe el konulurken, E.K. hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.