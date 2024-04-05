- Asayiş

Pompalı tüfekli yakalandı

Samsun'da, 'Hakkını veriyor abim' notu ile paylaşılan videodaki pompalı tüfekle havaya ateş açan E.K., polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Pompalı tüfekli yakalandı mask
Pompalı tüfekli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.E.'nin sosyal medya hesabından 'Hakkını veriyor abim' notu ile paylaştığı videoda, E.K.'nin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, E.K.'yi adresinde yakaladı. Pompalı tüfeğe el konulurken, E.K. hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

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05 Nis 2024 - 12:22 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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