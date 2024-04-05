Köstebek operasyonunda 8 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İsrail istihbarat servislerine bilgi sızdıran kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail istihbarat servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan kişiler ve şirketler hakkında bilgi ve belge toplayan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. 'Köstebek-' adı verilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Mensuplarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.