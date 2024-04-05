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Silahlı soyguncuları copla durdurmaya çalıştı

Başakşehir’de kuyumcuya giren kar maskeli silahlı 4 kişi yaklaşık 3 milyon lira değerinde altınları çaldı.

Silahlı soyguncuları copla durdurmaya çalıştı
Silahlı soyguncuları copla durdurmaya çalıştı
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Olay, Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcuda dün sabah saatlerinden meydana geldi. Kuyumcunun kepenklerini uzaktan kumanda ile açan yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi kapıyı da levye ile kırıp içeriye girdi. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çalan şüphelileri güvenlik görevlisi farketti. Dükkana doğru yaklaşan güvenlik görevlisini gören 4 soyguncudan birisi silahlını güvenlik görevlisine doğrulttu. O sırada içeride bulunan 3 kişi altınları alarak kaçtı.

Güvenlik görevlisi de copu ile kaçan soyguncuları bir süre kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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05 Nis 2024 - 12:13 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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