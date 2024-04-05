Bitlis Merkeze bağlı Gazibey Mahallesi'nde 6 aday ile yarışıp, en yakın rakibine 40 oy fark atan Elif Aydın, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar oldu. Mahallenin tek kadın adayı olan Aydın, mahalle sakinlerine hem teşekkür etti hem sorunlarını dinledi. Evli ve 3 çocuk annesi Elif Aydın, "Muhtarımıza bir işim düştü. Birkaç kez gitmeme rağmen ilgilenmedi. Ayrıca muhtarlar derneğine gittim. Sorunumla ilgilenmediklerini görünce, eşime muhtar adayı olacağımız söyledim. Sağ olsun o da bana destek verdi. Gazibey Mahallemiz, Bitlis'in kültürel bakımından en özel mahallelerinden biri. Tarihi evlerimiz var; yapılacak çok şey var. Zorlukları yenmek için buradayım. Mahallenin en büyük sorunlarından biri, altyapı ve yol sorunu. Mahallemizde çocuklar için park sorunu var. Çözmek için kurumlarla iş birliği yapacağız" dedi.

'KENDİ ARAMIZDA SORUNLARI ÇÖZMEK İSTİYORUM'

Merkezde yer alan 13 mahalle muhtarı arasında tek kadın muhtar olduğunu belirten Aydın, "Mahallede yardıma muhtaç birçok aile var. Bununla ilgili olarak iş adamları ile mahallede bir vakıf kurarak, kendi aramızda sorunları çözmek istiyorum. Mahalle sakinlerini de yanıma alarak sadece muhtar olarak değil; tüm mahalleli olarak sorunların üstesinden geleceğiz. Seçilmem için bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de çalışmalarımla onların bu desteğine karşılık vereceğim" diye konuştu.