Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı öğrencilere yönelik mesajında, "Bayram tatiliyle birleşen bir haftalık ara tatil bugün başlıyor. Tatilde kendinize ve gelişiminize zaman ayırmayı unutmayın. Bir huzur atmosferi olan bayramı ailenizle, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle en iyi şekilde değerlendirmenizi, bu kısa arada ilginiz dahilinde okuyarak, dinlenerek ve şehrinizi tanıyarak geçirmenizi diliyorum. Sizleri tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla bekliyor olacağız" dedi. Tekin, öğretmenlere mesajında da "Yoğun bir zaman aralığını geride bıraktık. Ülkemizin maarif yolculuğunda en etkin gücümüz sizlersiniz. Yolumuzu aydınlatan fikirleriniz ve önerilerinizle ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşıyacağız. Eğitim ailemize iyi tatiller diyorum" ifadelerini kullandı.
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Bakan Tekin'den mesaj var
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram tatili ile birleşen ara tatil için yayımladığı mesajında, öğrencilerden kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmalarını istedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.