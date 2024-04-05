- Yaşam

Kalp masajı kediyi hayata döndürdü

Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaralı kedi, bölgeden geçen Cansu Ünal'ın (38) dakikalarca yaptığı kalp masajı ile hayata döndü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kalp masajı kediyi hayata döndürdü mask
Kalp masajı kediyi hayata döndürdü
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Olay, Kırşehir merkezdeki Terme Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, caddedeki kediye çarptı. Kedi yaralandı, sürücü otomobiliyle uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçen Cansu Ünal, yaralı kediye kalp masajı uygulamaya başladı. Kediye yolun ortasında kalp masajı uygulandığını gören polis ekipleri ise trafiği bir süreliğine durdurdu. Yaklaşık 5 dakika kalp masajı yapan Ünal, kediyi hayata döndürdükten sonra veterinere götürdü. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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05 Nis 2024 - 11:39 DHA Kirşehir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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