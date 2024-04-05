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Saldırgan sürücü hastanelik oldu

Beykoz TEM Otoyolu'nda iki sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü, diğer sürücüye koşarak saldırdığı sırada aldığı darbeyle hastanelik oldu.

Saldırgan sürücü hastanelik oldu
Saldırgan sürücü hastanelik oldu
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Olay, TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde yaşandı. İddiaya göre trafikte iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Sürücüler emniyet şeridine girerek araçlarından indiler. Aracından inen sürücülerden biri diğer sürücüye saldırmak için koştu. Saldıran sürücü, aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek bayıldı. Yere düşen sürücünün yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü ifadesi alınmak üzere Paşabahçe polis merkezine götürüldü. İki sürücünün birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

KAVGA KAMERADA

İki sürücü arasında yaşanan trafik kavgasını başka araçtakiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde emniyet şeridine giren sürücüler araçlarından aşağıya iniyor. Aracından inerek diğer sürücüye koşarak giden sürücü aldığı tek yumrukla yere düşüyor. Yerde yatan sürücüyü gören vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

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05 Nis 2024 - 11:37 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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