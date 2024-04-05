"NATO Toplantısı Türkiye’de yapılacak "

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu yıl yapılan Dışişleri Toplantısı’nın NATO’nun kuruluşunun 75’inci yıldönümüne denk geldiğini belirterek, “Bu yılın Dışişleri Bakanları toplantısı aynı zamanda NATO’nun 75’inci kuruluş yıldönümüne denk geldi. Türkiye’de 72 yıldır NATO’nun önemli bir üyesi. İki gündür süren toplantılarımız toplam üç oturumda gerçekleşti. Birinci oturumda NATO üyesi ülkeler bir araya geldik. İkinci oturumda NATO-Ukrayna toplantısı yapıldı. Üçüncü oturumda ise NATO Dışişleri Bakanlarıyla Asya Pasifik ülkesi 4 ülke Dışişleri Bakanları bir araya geldik” dedi.

Dışişleri Toplantısı’nın ilk gün yapılan oturumunda güvenlik konularının ele alındığının altını çizen Hakan Fidan, “Başta Ukrayna krizi olmak üzere ve NATO’nun Ukrayna’ya yönelik değerlendirmeleri dikkate alındı. Biz Türkiye olarak görüşlerimizi ortaya koyduk. Aynı zamanda NATO üyesi ülkelerden Türkiye güvenliği konusunda beklentilerimizi dile getirdik. Başlıca 3 tane konuda bunu gündeme getiriyoruz. Birincisi özellikle terörle mücadelede NATO üyesi ülkelerin Türkiye’ye destek vermeleri, terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olmaları. Özellikle Suriye’de olduğu gibi bazı NATO üyesi ülkelerin geçici maskesiyle de olsa terör örgütleriyle iş birliği yapmaması gerektiğinin altını çizdik. Bunun son derece NATO ittifakının ruhuna aykırı olduğu konusunda görüşlerimizi beyan ettik.

“AB, ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELERİN GÜVENLİĞİNE YETERLİ DİKKATİ VERMİYOR”

İkinci olarak belli konularda kısıtlamalar söz konusu, savunma sanayinde bu konunun da yine müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını bu konudaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Üçüncü olarak da Avrupa Birliği'nin, NATO içerisinde giderek daha belirleyici pozisyona ulaşırken Avrupa toplumunun geri kalanını dışarıda bırakması AB üyesi olmayan ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını ve stratejik perspektiflerine yeterli dikkati vermemesi hususu var. Bu giderek daha belirginleşen ve gündemimizi işgal eden bir konu haline dönüyor. Biz Türkiye olarak bu konuyu da son aylarda bir çerçeveye oturtturarak stratejik toplantılarda gündeme getirmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Fidan ikinci gün yapılan NATO- Ukrayna Konseyi Toplantısı ile ilgili olarak, “Ukrayna Dışişleri Bakanı Sayın Kuleba bizlere arazi ile ilgili gerekli bilgileri verdi. Kendi (Ukrayna) ihtiyaçlarını anlattı. Biz Türkiye olarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının yanında olduğumuzu vurguladık. Aynı şekilde var olan savaşın aslında bir doyum noktasına ulaştığını bundan sonra savaşı durdurmak için alternatif yollar aranmalı tezini yine söyledik. Barışa ve ateşkese giden yolların aranması gerektiğinin altını çizdik” dedi. NATO ve Asya Pasifik ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıya ilişkin konuşan Fidan, “Özellikle NATO ve Asya Pasifik’te bulunan dört ülke Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya ile iş birliği nasıl geliştirilebilir iki pakt arasında alışveriş ve münasebetler nasıl gerçekleşebilir bu konuda yoğunlaşma yapıldı. Biz de Türkiye olarak bu konudaki pozisyonumuzu zirvede gündeme getirdik” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili görüşmesinde çok çeşitli konulara değindiklerini ifade eden Fidan, konular arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine ABD ziyaretinin tarihinin de bulunduğunu söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ikili ve bölgesel ilişkiler başta olmak üzere çok çeşitli konuların bulunacağını, bunlar arasında Gazze meselesinin ilk sırada yer aldığını belirterek, "Bu iki savaş bölgemizi ilgilendiriyor. Aynı zamanda küresel fay hatlarını da hem tetikliyor hem tetikleyeceği başka risk alanları da var. Onlara da Cumhurbaşkanımız dikkati çekmeye, bu konulardaki hassasiyetlerimizi vurgulamaya devam edecek" diye konuştu.

NATO GENEL SEKRETERLİĞİ SEÇİMİ

Fidan, NATO Genel Sekreterliği adaylarından Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle iki hafta önce Brüksel'de Nükleer Enerji Zirvesi'nde görüştüğünü belirterek, "Yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmesi söz konusu. Tarih üzerinde çalışıyoruz" dedi. Fidan NATO Genel Sekreterliği seçimleri hakkında , "Bizim şimdiki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le iki yıldır yürüttüğümüz bir süreç var. Özellikle Madrid ve Vilnius'ta alınan zirve kararları, Türkiye'nin terörle mücadelede hangi terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiği konusundaki hassasiyeti ve bu konuda NATO'nun ve bazı NATO ülkelerinin nerede durması gerektiği konusuyla, özellikle savunma sanayi işbirliğindeki kısıtlamaların kaldırılması yönündeki ortak anlayışın devam ettirilmesi konusunda bir iradenin yeni Genel Sekreter tarafından da ortaya konulması beklentimiz son derece kuvvetli şekilde ifade edildi. Bu konudaki netleşme zannediyorum ki çok yakın zaman içerisinde olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da kararını açıklayacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde mevkidaşlarıyla Gazze'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğuna dikkat çekerek, "Bütün muhataplarımızla Gazze ile ilgili endişelerimizi, konunun artık taşınamayacak noktaya geldiğini vurguladık. Özellikle ateşkese, acil insani yardıma ve iki devletli çözüm perspektifine olan ihtiyacı tekrar tekrar gündeme getirdik. İyi olan şu. Artık bütün muhataplarımız bizimle hemen hemen aynı fikirde. Süreç içerisinde uluslararası toplumun bu anlayışa ulaşmış olması diplomatik kazanım açısından önemli ama arazide bir şey değiştirme anlamında daha fazla şeylerin yapılması gerekiyor. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor."

Fidan ayrıca, NATO’nun 2025’de yapılacak olan gayri resmi Dışişleri Toplantısı’nın Türkiye’de yapılacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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