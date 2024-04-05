Adana'da eve girip, altın çaldı

Adana Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini eşarp ve şapka ile gizleyen 4 kadın, binanın yangın merdiveninden Ateş Can A.'nın (32) evinin bulunduğu 7'nci kata çıktı. Eve giren 4 kadın, yatak odasındaki komodinin çekmecesindeki 100 gram altın ziynet eşyasını çalıp, kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden ev sahibi polise ihbarda bulundu.
'BANA BENZİYOR ANCAK DEĞİLİM'
Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelilerden 1'inin Sultan G. (39) olduğunu belirledi. Şüpheli adresinde gözaltına alındı. Sultan G.'nin adresinde herhangi bir şey bulunamazken, şüpheli ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak değilim. Hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemleri sonrası Sultan G. tutuklanırken, diğer 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.