Burdur'da ramazan konseri düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Furkan Ceylan tatafından hazırlanan MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserde salatü selam ve ilahiler seslendirildi. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan etkinlikte MAKÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Turhan da katılımcılara 'Kur'an bize ne söyler' konulu sohbette bulundu. Etkinliğe, Memur- Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıld
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.