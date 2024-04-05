- Kültür & Sanat

Burdur'da ramazan konseri

Burdur'da ramazan konseri düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Furkan Ceylan tatafından hazırlanan MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserde salatü selam ve ilahiler seslendirildi. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan etkinlikte MAKÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Turhan da katılımcılara 'Kur'an bize ne söyler' konulu sohbette bulundu.

Burdur'da ramazan konseri
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Burdur'da ramazan konseri düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Furkan Ceylan tatafından hazırlanan MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserde salatü selam ve ilahiler seslendirildi. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan etkinlikte MAKÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Turhan da katılımcılara 'Kur'an bize ne söyler' konulu sohbette bulundu. Etkinliğe, Memur- Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıld

# Burdur, Ramazan Konseri, Mehmet Akif Ersoy, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi, Furkan Ceylan, MAKÜ, sergi salonu, öğrenciler

05 Nis 2024 - 10:42 DHA Burdur- Kültür & Sanat

Mahreç  Dha Ajansı

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