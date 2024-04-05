Burdur'da ramazan konseri düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Furkan Ceylan tatafından hazırlanan MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserde salatü selam ve ilahiler seslendirildi. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan etkinlikte MAKÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Turhan da katılımcılara 'Kur'an bize ne söyler' konulu sohbette bulundu. Etkinliğe, Memur- Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıld