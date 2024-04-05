Baraj gölünde boğuldu

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Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla buluşan Ali Birmeç, sohbet ettikten sonra sıcaktan bunalıp Seyhan Baraj Gölü’ne girdi. Yüzdüğü sırada suda çırpınmaya başlayan Birmeç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Gece boyunca gölde, lastik botlarla arama yapan ekipler, Birmeç’in cansız bedenine ulaştı. Cenaze kıyıya çıkardı. Olay yerindeki incelemenin ardından Birmeç’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.