Baraj gölünde boğuldu

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla buluşan Ali Birmeç, sohbet ettikten sonra sıcaktan bunalıp Seyhan Baraj Gölü’ne girdi. Yüzdüğü sırada suda çırpınmaya başlayan Birmeç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Gece boyunca gölde, lastik botlarla arama yapan ekipler, Birmeç’in cansız bedenine ulaştı. Cenaze kıyıya çıkardı. Olay yerindeki incelemenin ardından Birmeç’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.