- Asayiş

Baraj gölünde boğuldu

Adana’da arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada sıcaktan bunalıp, Seyhan Baraj Gölü’ne giren Ali Birmeç (25) hayatını kaybetti.

Baraj gölünde boğuldu mask
Baraj gölünde boğuldu
Baraj gölünde boğuldu
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Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla buluşan Ali Birmeç, sohbet ettikten sonra sıcaktan bunalıp Seyhan Baraj Gölü’ne girdi. Yüzdüğü sırada suda çırpınmaya başlayan Birmeç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Gece boyunca gölde, lastik botlarla arama yapan ekipler, Birmeç’in cansız bedenine ulaştı. Cenaze kıyıya çıkardı. Olay yerindeki incelemenin ardından Birmeç’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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05 Nis 2024 - 10:00 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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