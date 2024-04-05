12 iş yerini kurşunlayanlar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi ilçelerinde 12 işyerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kurşunlama olayına karışan şüpheliler ve adresleri tespit edildi. Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik ‘Mahzen-25’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda silahlı saldırılarda kullanılan 3 çalıntı motor ve kasklarla birlikte 8 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu silah, 3 adet otomatik tabanca, 2 adet çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

BAKAN YERLİKATA PAYLAŞTI

Operasyon detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımında “Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Şehirlerimizin huzurunu bozan, iş yerlerini kurşunlayan ve bu maşaları yönlendiren her kim olursa olsun tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerine de yer verdi.