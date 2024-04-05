- Asayiş

Doğal gaz sızıntısından 4 kişi etkilendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kombi arızası nedeniyle sızan doğal gazdan etkilenen 4 kişilik aile rahatsızlandı.

Doğal gaz sızıntısından 4 kişi etkilendi mask
Doğal gaz sızıntısından 4 kişi etkilendi
Doğal gaz sızıntısından 4 kişi etkilendi
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Olay, saat 01.30 sıralarında Yalı Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın girişteki dairesinde meydana geldi. Dairede yaşayan anne, baba ve 2 çocuğu, doğal gaz sızıntısı nedeniyle mide bulantısı ve baş dönmesi rahatsızlığı yaşadı. Aile fertlerinden biri bu sırada 112'yi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde ailenin doğal gaz kaynaklı zehirlenmeden rahatsızlandıkları belirlendi. Olay yerinde müdahale edilen aile, durumlarının iyi olması sebebiyle hastaneye gitmedi. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, yaptıkları incelemelerde sızıntının kombinin çiğ gaz atması nedeniyle meydana geldiğini tespit etti. Alınan önlemlerin ardından aile tekrar evlerine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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05 Nis 2024 - 09:15 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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