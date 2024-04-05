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Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza

Ataşehir TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde ilerleyen cipe çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralanırken cip sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza
Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza
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Kaza, 00.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Şahin kontrolündeki 34 KNH 86 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Yusuf Teoman İnce'nin hakimiyetindeki 34 FZU 908 plakalı cipe arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Murat Şahin ağır yaralanırken, Yusuf Teoman İnce ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten akışını sağladı. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili incelme başlatıldı.

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05 Nis 2024 - 07:00 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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