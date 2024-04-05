Sancaktepe'de silahlı saldırı

Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde meydana geldi. Mesut Aras, park ettiği 34 KGA 031 plakalı otomobilden indiği sırada iddia göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 şüpheli otomobil ile yanına geldi. Araçtan inen şüphelilerden biri tabanca ile Aras ateş etti. Aras, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aras'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin otomobilde ve çevrede yaptığı incelemeler çok sayıda boş kovan bulundu. Haberi alıp olay yerine gelen Mesut Aras'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Aras'ın cansız bedeni cenaze aracı ile İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.