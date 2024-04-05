Düşler Atölyesi, Espark AVM’de

Hafta boyunca; “Ejderha Kanatlarım”, “Unicorn Atölyesi” ve “Ejderha Şapkam” isimli etkinliklerle, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleyen Espark AVM, ebeveynleri de unutmadı! Uzman Klinik Psikolog Şule Ulutürk tarafından ebeveynlere yönelik düzenlenecek söyleşilerde, çocukların gelişimine yönelik önemli konular ele alınacak.

20 yılı aşkın tecrübesiyle alışveriş merkezi sektörünün öncü firmalarından olan ECE Türkiye yönetim portföyünde yer alan Eskişehir’in buluşma noktası Espark AVM, çocukların hayal gücünü canlandırmak ve aynı zamanda ebeveynlere rehberlik etmek için eşsiz bir tatil atölyesi programı sunmaya hazırlanıyor. 8-14 Nisan tarihleri arasında, AVM'nin zemin katındaki etkinlik alanında gerçekleşecek bu özel etkinliklerle, çocuklar hayal güçlerini geliştirirken ebeveynler de hem çocuklarının gelişimine destek olacakları hem de kendi bilgi ve deneyimlerini artıracak bilgiler edinecekler.

15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde gerçekleşecek olan ve 4-11 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmış düşler atölyesindeki, “Ejderha Kanatlarım”, “Unicorn Atölyesi” ve “Ejderha Şapkam” gibi yaratıcı etkinlikler, çocukların hayal dünyalarını keşfetmelerine olanak sağlayacak. Espark AVM’nin zemin kat etkinlik alanında gerçekleşecek olan atölyelere katılım ücretsiz olacak. Ancak kontenjanın sınırlı olduğu etkinliklerde yer almak için etkinliklerden yarım saat öncesi, kayıt yaptırılması gerekiyor.

EBEVEYNLERE ÖZEL SÖYLEŞİ VE SANAT TERAPİSİ

Öte yandan, çocukları birbirinden eğlenceli atölyelerde kendilerini keşfederken ebeveynler de onlara özel olarak hazırlanan söyleşilere katılabilecek. Uzman Klinik Psikolog Şule Ulutürk tarafından yapılacak olan söyleşiler; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 15.00’te cuma, cumartesi ve pazar günleri ise 19.00’da yapılacak. Ebeveyn atölyesinde sırasıyla; “Ebeveyn Tutumlarının Çocuğun Kişilik Gelişimindeki Rolü”, “Çocukların Teknoloji Kullanımı / Dijitalle İlişkileri”, “Çocuklarda Beslenmenin Psikolojisi”, “Çocukların Duygularına Yaklaşım / Duygu Koçu Ebeveyn Ne Demek?”, “Çocuklarda Ödül Ceza Yöntemi”, “Çocuklara Olumlu Davranış Kazandırmak”, “Çocuklarda Sorumluluk Bilincini Desteklemek” başlıklarında söyleşiler gerçekleşecek. Söyleşide ayrıca ebeveynlere yönelik sanat terapisi çalışması da yapılacak.

Sadece çocukların değil, ebeveynlerin de gelişimine katkı sağlamak amacıyla dopdolu bir tatil atölyesi programı hazırlayan Espark AVM, ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmelerine ve yeni şeyler öğrenmelerine katkı sağlıyor.

Espark AVM Hakkında:

2007 yılında ziyaretçileriyle buluşan Espark Alışveriş Merkezi Eskişehir'in odak noktası konumundadır. Espark Alışveriş Merkezi ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Espark Alışveriş Merkezi 4 kat, 150 mağaza ve 1100 araçlık 4 kat otoparktan oluşmaktadır. Toplam 45 bin metrekarelik kiralanabilir alanla Espark Alışveriş Merkezi, tüm şehir için buluşma noktasıdır. 3M Migros hipermarketi, 9 salonlu Paribu Cineverse sinemaları, çocuk oyun alanı, terzi, eczane, elektronik eşya, tekstil, ev tekstili, kozmetik, kitap, müzik, oyuncak, spor mağazaları, kafe ve restoranları ile Espark Alışveriş Merkezi küçük büyük, kadın erkek bütün ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Espark’ta ayrıca ücretsiz olarak yararlanılabilen dört adet bebek odası, revir odası ve mescit bulunmaktadır. Bebek arabaları ve yemek katında bebek mama sandalyeleri bebekli ailelerin hizmetindedir. Engelli ve yaşlı ziyaretçilerimizin kullanabilmesi için tekerlekli sandalyeler mevcuttur. Espark ileriye dönük, yenilikçi projeleri ile ziyaretçilerine farklı seçenekler sunmayı hedeflemektedir. Yıl boyunca düzenlenen farklı aktivitelerle ziyaretçileriyle buluşmayı hedefleyen Espark saat 22:00'a kadar açıktır.