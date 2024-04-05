Hayvanseverlerden 'kafes' eylemi

İzmirli hayvanseverler ve Afalina Hayvan Hakları Topluluğu, saat 18.30'da Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Sokak hayvanlarının gördüğü işkence ve barınaklardaki hayvanların sesi olmak için bir araya gelen hayvanseverler, ağızlarına bandaj bağlayarak ve önünde 'Vicdanımı Kafesleme' yazan kafesin içine kendini hapsederek tepki gösterdi. Sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili doğru politikaların acilen uygulanması gerektiğini dile getiren hayvanseverler, belediyelerin kısırlaştırma yapmasını ve bakımevlerinin hapishane değil, rehabilitasyon ve sağlık merkezi olup gönüllü hayvanseverlerin çalıştırılması talebini dile getirdi.

‘BÖYLE BİR GÜNDE KUTLAMA YAPAMIYORUZ’

Hayvanseverler adına basın açıklaması yapan Melek Nazan Kırmızıkaya, "Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü. Tabii ki Şila’mızın yakıldığı, Eros’umuzun işkenceyle katledildiği, barınaklardaki dostlarımızın küreklerle öldürüldüğü, hala belediyelerin kısırlaştırmayı odak noktası olarak görmediği günlerde bir kutlama yapamıyoruz. Hayvanlara karşı işlenen suçların hak ettiği cezaları almasını istiyoruz. Afalina Hayvan Hakları Topluluğu olarak taleplerimiz gerçekleşene dek, sahipsiz olarak görülen canların hakları gözetilene dek, mücadeleye devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili doğru politikaların acilen uygulanması gerektiğini dile getiren hayvanseverler, belediyelerin kısırlaştırma yapmasını, yapmayan belediyelere ise yaptırım uygulanmasını talep etti. Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.