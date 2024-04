Ara tatilde keyifli zaman geçirmek için öneriler

Havaların ısınmasıyla ders temposuna mola vermek ve dinlenmek isteyen öğrencilere “Yerin Hazır!” diyen Mobilet’te, 6 - 14 Nisan tarihleri arasında bahar tatiline renk katacak etkinliklerden bazıları şöyle;

Sakıp Sabancı Müzesi Atölyeleri Mobilet’te

Ara tatil, Sakıp Sabancı Müzesi’nde çocuk atölyeleri ile başlıyor. Sakıp Sabancı Müzesi’nin uzun yıllar boyunca “Atlı Köşk’’ olarak anılmasına sebep olan at heykellerinden ilham alan Dört Nala Renkler atölyesi, 6 Nisan saat 13.00’te, 3-5 yaş arasındaki minikleri bekliyor. Atölye Pikolo tarafından tasarlanan ve uygulanan 60 dakikalık bu atölyede çocuklar, SSM’nin bahçesinde konumlanan iki at ile tanışacaklar ve onların müzeye geliş yolculuklarını dinleyecekler. Ardından, farklı teknikler ve malzemeler kullanarak aileleri eşliğinde kendi yaratıcı at oyuncaklarını yapacaklar.

Tatilin son gününde ise yine Sakıp Sabancı Müzesi, Arkeolojik Kazı Etkinliği ile 5-9 yaş aralığındaki çocukları ağırlayacak. 13 Nisan saat 12.00’de başlayacak 90 dakikalık atölyede çocuklar, bir uzman arkeolog ve bir konservatör eşliğinde kazı yapacak, eserlerin toprak altından müzeye varan yolculuğuna tanıklık edecekler. Arkeoloji ile yakından tanışıp, onun bilimsel yöntemlerini kullanmayı öğrenecekler. Atölye yürütücüsü JR. Archaeologist ekibi bu keyifli etkinlikle geleceğin kültür mirasının koruyucusu olan çocuklara arkeolojiyi tanıtmayı ve onlardaki merak duygusunu bilinçli bir bilgi arayışına dönüştürmeye yardımcı olmayı hedefliyor.

Ankara’da Tiyatro Sahnelerinde “Yerin Hazır”

Bu ara tatilde Ankaralı minikler birbirinden keyifli tiyatro etkinliklerinin tadını çıkaracak. Tatilin ilk etkinliği, 6 Nisan saat 17.30’da Şato Yazar Sahne’de gerçekleşecek Afacanlar Sirki çocuk tiyatrosu olacak. Bir zamanlar dünyanın en eğlenceli sirki olan Afacanlar Sirki, eskisi kadar seyirci ağırlayamayınca, sirk sahibi Medrona, çalışan herkesi evine göndermiş. Bu duruma üzülen palyaço kardeşler Kuku ve Kiki’nin Afacanlar Sirki’ni eski günlerine döndürmek için yaptıklarını konu alan 50 dakikalık oyun, 2 yaş ve üzerindeki tüm seyircileri neşeli bir maceraya davet ediyor.

Çocuklara özel programıyla her ay minik tiyatroseverleri ağırlayan Demiurk Sahne, bu ara tatilde de birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Grimm kardeşlerin çok sevilen masalı “Kırmızı Başlıklı Kız”dan uyarlanan interaktif müzikli çocuk oyunu “Kırmızı Şapkalı Kurt Masal Diyarında” 7 Nisan pazar günü saat 15.00’te 2 yaş ve üzerindeki tüm çocukları Demiurk Sahne’ye davet ediyor. Trafik kurallarının önemini sevilen Angry Birds karakterleriyle anlatan eğitici çocuk oyunu "Angry Birds Trafikte" ise ayı gün saat 17.00’de minik tiyatroseverlerle buluşacak. Yetenek Sizsiniz finalistlerinden Burhan Öztoprak'ın, baloncukların renklerle buluşarak sanata dönüştüğü, sihirli gösterisi "Bubble Show” ise 14 Nisan saat 17.00’de küçük tiyatro seyircilerini Demiurk Sahne’ye davet ediyor.

School of Akmerkez Etkinlikleri Çocukları Bekliyor

İstanbul sahnelerinin ilk dijital ve interaktif çocuk oyunu “Sen Neredesin?” 7 Nisan saat 13.00 ve 14.30’daki iki seansla çocukları School of Akmerkez by Wise Akademi’ye bekliyor. Yaklaşık 40 dakika süren bu interaktif çocuk oyununda, çocuklar Sen isimli dijital karakterle diyalog kurarak, sürdürülebilir bir dünya için eğitici ve hareket dolu bir maceraya atılıyor. 5 yaş ve üzerindeki tüm çocuklar için uygun olan bu gösterinin biletlerine Mobilet’ten ulaşılabiliyor.

School of Akmerkez by Wise Akademi’nin 13 Nisan’daki etkinliği ise Lıkır’ın Doğum Günü. Aynı gün saat 13.00 ve 14.30’da iki ayrı seansla çocuklarla buluşacak bu keyifli oyun, kelebek olmak istemeyen, sürekli oyundan oyuna koşan küçük tırtıl Lıkır'ın hikayesini anlatıyor. Oyunda Lıkır'ın anne ve babası, onun doğum gününde bir hayal oyunu kurgulayarak onu büyümeye motive ediyor, hep birlikte bir macera yolculuğuna çıkıyorlar. 3 yaş ve üzerindeki tüm çocuklara ve ebeveynlere hitap eden 45 dakikalık bu gösteri, ebeveynliğin anne ve babanın çocuğun ihtiyaçlarını birlikte üstlendiği, çocukla empati kurarak ama hiçbir zaman mükemmelliği hedeflemeden, kendi ihtiyaçlarını feda etmeden olması gereken bir durum olduğunu ortaya koyuyor.

Güldüy Güldüy Show Çocuk, Geri Dönüyor

Güldüy Güldüy Show’un sevilen skeçlerini sahneye taşıyan ekip, kek yapmaya çalışan acemi bir aşçıdan okulundaki büyük bir gizemi çözmeye uğraşan muhabir Acar’a, yaramazlıklarını annesinden gizlemek için kıvranan Emre’den çocuklarının ödevlerine yardım etmek için birbiriyle yarışan ebeveynlere uzanan hikayesiyle seyircisine kahkaha vadediyor. 7 Nisan saat 13.00’te Maximum UNIQ Hall’de gerçekleşecek Güldüy Güldüy Show Çocuk’un biletleri, İş Bankası kartlarına %10, Maximiles Black ve Privia Black ile Maximum Genç Kart sahiplerine %20 indirim imkanıyla Mobilet’te.

Edebiyat Klasikleri Sahnede

Bu ara tatilde, edebiyat klasiklerinin sahneye uyarlanan özgün işleri İstanbul’un dört bir yanında çocuklarla buluşacak. İngiliz yazar Charles Dickens’ın aynı adlı romanından uyarlanan müzikli çocuk oyunu Oliver Twist, 7 Nisan saat 14.00’te KKM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde her yaştan tiyatroseverleri bekliyor. Jules Verne’in kaleminden edebiyat dünyasına kazandırılan “Seksen Günde Dünya Turu” ise, 7 Nisan’da saat 13.00 ve 15.00’teki iki gösterimle Duru Tiyatro’da; 12 Nisan’da yine saat 13.00 ve 15.00’teki iki gösterimle Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde tiyatro izleyicisiyle buluşacak.

Nisan Ayı Boyunca Bu Deneyimlere Yerin Hazır

Mobilet’te insan ayı boyunca, hem çocukların hem de ebeveynlerin deneyimlenebilecekleri etkinlikler de yer alıyor. Kadıköy Belediyesi'nin “Bir insan en son ne zaman bahsedilmekten vazgeçilirse, o zaman ölmüş sayılır” diyen Barış Manço’nun yaşadığı, eserlerini ürettiği evi yenileyerek bir müze-ev haline dönüştürdüğü Barış Manço Evi, nisan boyunca pazartesi ve resmi tatil günleri dışında her gün 09.00-16.00 saatleri arasında misafirlerini bekliyor.

Sultanahmet Meydanı’nın kalbinde, Ayasofya’ya birkaç dakika mesafede bulunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor ve dünyanın en önemli simgelerinden, en eski mabetlerinden biri olan Ayasofya’nın esrarengiz güzelliğini birçok duyuyla hissederek yaşama imkânı sunuyor. Her gün saat 08.00 - 18.00 arasında ziyarete açık olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, nisan ayı boyunca tarih, kültür, sanat ve teknoloji severleri sınırların ötesinde bir müze deneyimine davet ediyor.