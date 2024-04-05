Kavga hastanede devam etti

Bağlar ilçesindeki Toptancılar Sitesi’nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada her iki gruptan yaralanan 1’er kişi Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu haber alan tarafların yakınları hastaneye gitti. Burada karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma bir kez daha kavgaya dönüştü. Acil servis önünde tekme ve yumruklu kavga nedeniyle diğer hasta ve yakınları panik ve korku yaşadı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hastanede hasar oluşurken 3 kişi yaralandı. İki olayda yaralanan 5 kişi farklı hastanelere sevk edilerek tedaviye alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.