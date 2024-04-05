Artweeks İstanbul 9. Edisyonu için geri sayım başladı

Farklı disiplinlerinden sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanat tutkunlarını bir araya getiren Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş tarafından düzenlenen etkinlik her yıl olduğu gibi İstanbul’u yine sanatın merkezi haline getirmeye hazırlanıyor. Bilgili Holding vizyonuyla hayata geçen, sanatseverlere Istanbul’un merkezinde sanatın büyülü dünyasını keşfedecekleri yeni ve çağdaş bir ortam sunan B Blok, 9. Edisyonu gerçekleşecek Artweeks Istanbul için yoğun bir hazırlık içinde.

Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinin yanı sıra, kurumsal ve özel koleksiyonların, müze koleksiyonlarının yer alacağı Artweeks Istanbul'un 9. Edisyonunda küratoryel projelere ayrılan "Storytellers" bölümü, Bilgili Sanat'ın projesi bağımsız sanatçıları bir araya getiren ONE Akaretler 101 adını taşıyan seçkisinin yer aldığı "Nexus" alanı ve İstanbul dışından katılan galerileriyle birçok yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Zengin içeriği ve özel deneyimleriyle her yeni edisyonunda sanatseverlere büyüleyici bir ortam sunan Artweeks Istanbul'da tüm sergiler ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz olacak.

Katılımcı galeriler arasında MERKUR Galeri, Martch Art Project, Anna Laudel, Sevil Dolmacı, Rıdvan Kuday Gallery, Ferda Art Platform, Gallery Kairos, Mine Sanat Galerisi, Ruzy, Collect Gallery, KUN Art Space, The Key Art Gallery, Artopol ve Frank Art Studio yer alırken, kurum sergileri olarak Bilgili Koleksiyonu ve Burhan Doğançay Müzesi ve Koleksiyonu olarak belirlendi.MT1012 markasıyla Artweeks Istanbul’da ilk kez yer alacak Murat Türkili’nin yanı sıra, solo gösterimlerde Barış Çavuşoğlu x Mercado x Bilgili Sanat, Sedef Gali, Antonio Consentino ve Haluk Akakçe Koleksiyon Sergisi gibi özel çalışmalar Artweeks Istanbul’un merakla beklenen projeleri arasında yer alıyor.

Storytellers bölümünde hikaye anlatıcılığını Beral Madra ve Levent Çalıkoğlu üstlenirken küratoryal projelerin de yer alacağı Artweeks Istanbul katılımcıları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olan Taksim Sanat ve Dijital Deneyim Müzesi bulunuyor. Bilgili Holding ev sahipliğinde, lüks otomobil markası Lexus’un premium sponsoru olduğu Artweeks Istanbul 9. Edisyonunda Soho House Istanbul, Samsung, Atelier Rebul, Minoa, 49 Çukurcuma, Petra Roasting Co., Tepta, Jotun, Bundle, ArtDog Istanbul, Perfect Weekend Magazine, Cherie Flowers, Rido, Motta, Emfa, İkiel, Fenix, Ermas, Geberit, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ile gerçekleştirilecek marka işbirlikleriyle de sanatseverlere özel deneyimler yaşatacak.

Sosyal Medya ve Web Sitesi:

www.artweeks.com.tr

Instagram Hesabı: @artweeksistanbul

Açık Adres:

The Ritz-Carlton Residences, Istanbul, B Blok Fulya Girişi

Öğretmen Haşim Çeken Cad. No:4

Şişli, İstanbul, 34330