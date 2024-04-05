"Mazbatasını almasın"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, kentteki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin Ordu Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itiraz çerçevesinde Ordu'nun 19 ilçesindeki 2229 sandıktaki oyların yeniden sayılmasını istediklerini belirten Yılmaz, "98.801 iptal oyu var. İl genelindeki geçersiz oy oranı Türkiye ortalamasının 3 katı. Dolayısıyla minareyi çalan kılıfına uydurmuş." dedi.

Usulsüzlükleri tek tek anlattı



Yaşanan usulsüzlükleri anlatan Yılmaz, "Gece olmadan iftar saatinde sandık başkanı çuvalı omuzlamış ve evine gitmiş. Evine gittikten sonra sabahın 2'sinde seçim kuruluna teslim etmiş. Bunlar kamera görüntülü. Sandık başkanı yanında polis olmadan sandıkları sürüklemek suretiyle caddelerde görüntülenmiş. Altınordu'da 1258 numaralı sandığı saat 14.15'te açmışlar. Ünye'de 1149 numaralı sandıkta 103 oy almışız. YSK'da 57 oy olarak gözükmüş. Mesudiye'de 1025 numaralı sandıkta tutanakta iç oyumuz yok ama çetelede 49 oyumuz var. İptal edilen 98.801 oyun 30.660'ı büyükşehir oyu. Büyükşehir oylarının yüzde 80'e yakınında İYİ Parti pusulası açılmış, İYİ Parti'nin oylarının iptal olması için diğer partilere de basılmış" şeklinde konuştu.

"Teslim olmayacağız"



İl Seçim Kurulu'ndan sandıkların açıklamasını beklediklerini kaydeden Yılmaz, "Sandıkların tamamı derhal açılsın. Ortaya çıkacak tabloya göre kazanacağımıza yüzde 100 inanıyoruz. Sandıkları açın ve toplum vicdanındaki bu kanamayı durdurun. Ordu şu anda büyükşehir belediye başkansız. Seçim kuruluna güvenimiz tamdır. Sandıkların açılması suretiyle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Biz haklıydık. Başardık ve kazandık. Bu başarımızda sırtlanlar örneğindeki gibi teslim olmayacağız. Aslanlar bugün adliyenin önünde" değerlendirmesini yaptı.

"Devletin dini adalettir"



Merhamet dilenmediklerini vurgulayan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise "Adalet sarayının önünde adalet istiyoruz. Türkiye'nin başka vilayetlerinde benzer olaylar olduğunda kamuoyunu ayağa kaldıran yandaş ve yoldaş medyanın projektörlerini Ordu'ya yöneltmesini istiyoruz. Mevcut belediye başkanı kazandığını söyleyemedi ama Enver Yılmaz gittiği her yerde kazandığını söylüyor. Mesele Van'da cereyan edince başka, Ordu'da yaşanınca başka pencereden bakılmaz. Devletin dini adalettir. Biz de adalete inanıyor, güveniyor ve adaletin kapısında adalet arıyoruz." ifadesini kullandı.

"Ordu'nun direniş kültüründen haberdar olmanızı istiyorum"

İptal edilen oy sayısındaki orana dikkat çeken Dervişoğlu, "Bu Ordu'da vatandaşların oy kullanmayı bilmediğini iddia etmektir. Bunu Ordu'ya yakıştıranların Ordu'daki hakim demokratik geleneklerin ne olduğunu iyi idrak etmesi lazım. Biz kazandığımız bir seçimi hile ve entrika ile başkasına teslim etmeyiz. Ordu'nun direniş kültüründen haberdar olmalarını istiyoruz. Buna direniriz. Partimizin yetkili organları ile buradayız. İl Seçim Kurulu'nun doğru bir karar vereceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.



“Buradan Hilmi Güler'e de sesleniyorum”



Hilmi Güler'in belediye başkanlığının İl Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesi durumunda YSK'ya başvuracaklarına işaret eden Dervişoğlu, "Buradan Hilmi Güler'e de sesleniyorum. Kendisini bir devlet insanı olarak görüyorum. Sadece belediye başkanı olarak değil, bakan olarak da hizmet ettiğine hepimiz şahit olduk. Hilmi Güler gibi birisi böyle bir seçimden sonra hileyle alınmış bir makam üzerindeki şaibeyi kaldıramaz. Mazbatasını almasın diyorum." ifadesini kullandı.