'Ortak akılla hukuk devletini güçlendireceğiz'

Ankara 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği 'Avukatlar Günü İftar Programı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, boro üyeleri ve avukatlar katıldı. Programda konuşan Bakan Tunç, avukatların mesleki hayatını geliştirmek, onların meslek hayatında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmaları geçmişte yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yapacağımız, planladığımız çalışmalar da var. ‘Adalet mülkün temelidir’ diyoruz. Adalet herkese hakkını vermektir. Haklı olanın hakkını vermektir. Adalet insan onurunu korumaktır. Dolayısıyla adaletin tecellisi savunma olmadan mümkün değil. Adaletin tecellisinde çok önemli katkısı olan avukatlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar özellikle 22 yıldan bu yana avukatlarımızın gerek mevzuat anlamında gerek onların görev yaptıkları fiziki kapasitenin arttırılması anlamında mevzuatın iyileştirilmesi anlamında önemli çalışmaları beraber gerçekleştirdik. Özellikle yargı reformu strateji belgelerini ve insan hakları eylem planları kapsamında gerçekleştirdiğimiz önemli düzenlemeler oldu. Hepimiz burada tecrübeli avukatlarımız var. 40- 45 yılı aşmış abilerimiz var. Ama içimizde çok genç kardeşlerimiz de var. Dolayısıyla 2 No'lu Baro'nun davetinde her dönemi yaşamış avukat meslektaşlarımız var özellikle benim avukatlığımın ilk yıllarında fiziki kapasitenin yetersiz olduğu, kiralık binalarda, merdiven altlarında duruşmaların, gerçekleştirildiği günleri unutmadık."

'HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVINI KAZANMASI GEREKECEK'

Fiziki kapasitelerini geliştirdiklerini aktaran Bakan Tunç, "Avukatlık Kanunu’yla ilgili de çalışmamızı sürdürüyoruz. Bir taslak çalışmamız var. Bilim kurulu üzerinde çalışıyor. Avukat meslektaşlarımızın, barolarımızın da görüşlerini almaya devam ediyoruz. Ve inşallah yeni avukatlık kanunuyla, ortaklarımızın özellikle sorunlarını ortadan kaldıracak bir temel kanunun inşallah 28'inci dönem parlamentosunun takdirlerine taslağımızı önce Cumhurbaşkanlığımıza ve sonrasında da meclis grubumuza ve milletvekillerimize, takdirlerine sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii yargı reformu strateji belgesi kapsamında özellikle avukatlık mesleğini kalitesinin artırılmasıyla ilgili önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bunlar 2024 yılından itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeler var. Bunlardan en önemlisi yıllarca tartışılan artık avukatlıkta da bir sınav olsun, hukuk fakültesi bittikten sonra bir ön elemeye tabi tutulsun. Şeklindeki öneriler hep yıllarca konuşulmuştu. Bu birinci yargı paketinden yasalaşmıştır. Yürürlüğe giriş tarihi de 2024 yılı idi. 2024'ün Ekim başı gibi hukuk mesleklerine giriş planını gerçekleştireceğiz. Bundan sonra artık avukatlık stajına başlayacak olan genç kardeşlerimiz öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanması gerekecek. Hâkimlik, savcılık sınavına girecek olanlar da yine hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanması gerekmektedir. Böylece hem fiziki kapasitenin arttırılması, hem mevzuatın iyileştirilmesi ve mevzuatı uygulayacak insan unsurunun hâkim savcı ve avukatlarımızın özellikle kalitesinin artması noktasındaki çalışmalarımızı da inşallah sürdürüyoruz" diye konuştu.

'20 YILDA ADALET YÖNÜNDEN REFORMLAR YAPTIK'

Programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise “Bizim siyaset ve hukuk anlayışımız, 'devletin temelinde adalet, adaletin temelinde ise insan' olduğuna dayanmaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza atarken, adalet alanını dört temel önceliğimizden biri olarak belirlemiştik. 20 yılda adalet yönünden reformlar yaptık. Adaleti mülkün temeli olarak gören bir anlayışla yola çıktık" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ZAMAN TAVİZ VERMEDİK'

Anayasada ve temel kanunlarda gereken düzenlemeleri Meclisle birlikte hayata geçirmek ve adalet teşkilatı güçlendirmek için zorlu bir mücadele yürüttüklerinin altını çizen Yılmaz, "Sadece teknik konularla uğraşmadık vesayet odaklarıyla da ulaştık. En son FETÖ olmak üzere tasfiye etmeyi başardık. Bu da adalet sistemi adına çok büyük bir kazanım oldu. Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun hukuki reformlardan hiçbir zaman taviz vermedik" diye konuştu.

'KDV ORANINI YÜZDE 18'DEN, YÜZDE 8'E İNDİRDİK'

2020'de Meclis de kabul edilen yasa ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde, asgari 2 bin avukatın bir araya gelmesi ile baro kurulmasının önünü açtıklarını hatırlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böylece Ankara'da hizmetlerini sürdüren birbirinden değerli avukatlar ve hukuk dernekleri öncülüğünde Ankara 2 No'lu Barosu kurulmuştur. Sizlerin faaliyetlerinizle hem mesleki gelişime sağladığınız katkılar hem de sosyal sorumluluk projeleriyle oluşturduğunuz birlik beraberliğin takdire şayan olduğunu ifade etmek isterim. Çoklu baro sisteminin yanı sıra mesleğe yeni başlayan avukatların mali olarak desteklenmesi için ilk beş yıl baro aidatının hiç alınmamasını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyetini azaltmak için bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını yüzde 18'den, yüzde 8'e indirdik. Bunun yanında, adli yardım hizmeti için avukatlara ödenen ücret, avukatlık asgari ücret tarifesinde öngörülen şekilde kademeli olarak artırılmaktadır. Avukat ve vatandaşların internet üzerinden dava açabilmelerini ve işlem yapabilmelerini sağladık. Hukuk yargılamalarına E-Duruşma sistemini kazandırdık. Milletimize vaadimiz olan Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle birlikte adaletin de yüzyılı yapmakta kararlıyız. Elbette yasama gibi, yürütme gibi, yargımızın da hala çözüm bekleyen sorunları, sıkıntıları vardır. Bunların bir kısmı anayasa ve yasalarımızda yapılması gereken değişikliklerle ilgilidir. Bu çerçevede adalet sistemimizin mevzuat alt yapısını geliştirmek için başlattığımız reformları da kesintisiz devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8'inci Yargı Paketi, bu strateji belgesinin adımlarından biridir. Bu süreç devam edecektir."

'ORTAK AKILLA HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Etkin bir adalet sistemi, Türkiye'nin yatırım ortamı bakımından da son derece önemli bir zeminde olduğunun altını çizen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı’nı sadece teknolojinin, enerjinin, dijitalin değil, adaletin de yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adaletin tecellisini iyileştirmek amacıyla bundan sonra da sizlerle daha yakın iş birliği içinde çalışacak, ortak akılla hukuk devletini güçlendireceğiz. Adalet alanında ilgili tüm çalışmaları sizlerin görüşleri bizim için kıymetli. Teknolojinin de getirdiği imkânlar sayesinde adalet hizmetlerinin sunulmasında kaliteyi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.