Sacit GÖNCÜ-Ali DANAŞ/İSTANBUL,

Süper Lig’in 31’inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

"Topa sahip olan ve hücuma yönelik oyun oynamayı planlıyorduk. Bunu başaramadık” diyerek sözlerine başlayan Santos, “Golü de bulduk. Rakibimize fırsat vermedik. Onlar da sabırlı oynadı. İkinci yarıda maçı bitirmek için şansı yakaladı. Skoru 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Maçın son anlarında rakibin sahasında kalıp onları çıkarmayarak maçı tamamlayabilirdik fakat bunu yapamadık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kazanmayı çok istedik ama olmadı” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ'I HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAK BİR PROJE İÇİN BURADAYIM”

Sonuçlardan asla mutlu olmadığını aktaran Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

“Takımdaki bazı şeylerin de iyiye gittiğini söyleyebilirim. Bu takımın gelecek yıl neye ihtiyacı olduğunu net olarak biliyorum. Birlik olmalıyız. Taraftar da mutsuz ama şampiyonluğa yürüyen takımı yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Kariyerimde bu tarz durumlarla karşılaştım. Oralarda bunu başardım. Bunun için inanmamız gerekiyor. Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım. Beşiktaş bir proje oluşturmazsa sıkıntı yaşar."

“BU TAKIM BENDEN ÖNCE 4 HOCA DEĞİŞTİRDİ”

Siyah-beyazlı takımda gelecek sezonu planladıklarını anlatan Santos, “Bu tamamen bana bağlı değil. 1,5 yıllık sözleşmeye imza attım. Buraya proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Bu sezon en iyi şekilde ligi bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefiyle geldik. Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Bunun bilincindeydim. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim. Önümüzdeki yılı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın ve şavaşsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Santos, sözlerine şöyle devam etti:

“Yunanistan'dan teklif almadım. Böyle bir şey yok. Karakterimde bir yerde çalışırken başka bir takımla görüşmek yok.”

“SEMİH ÖZEL BİR FUTBOLCU”

Beşiktaş’ın genç forveti Semih Kılıçsoy ile ilgili de konuşan Santos, “Semih buraya geldiğimde genelde kanat oynuyordu. Onu santrfor olarak da oynattım. Semih ne bir 9 numara ne de tam bir kanat. O bir hücumcu. Sol kanatta da kanat oyuncularının özelliklerine sahip değil. İnanılmaz bir bitiriciliği var. Özel bir futbolcu. Bitiriciliği inanılmaz. Milli takımda büyük bir şok yaşadı. Kolay değil. Çok heyecanlı gitti. Milli takımla seyahat edememiş olması ve kadroya girememesi Semih'i üzdü. İdmanlara daha fazla katılabilirdi. Ancak güçlü kalacak. Semih ile konuştuk. Moralini yükseltmesi ve daha güçlü olması önemli. Milli takımda yerini sağlamlaştıracak bir performans göstermeli” diyerek sözlerini tamamladı.