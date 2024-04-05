Bakan Tekin, iftar programına konuk oldu

Mamak Fen Lisesi Müdürü Hacer Baştürk'ün 18 Mart tarihindeki Mamak Eğitim Yöneticileri Toplantısı'nda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okulun iftar programına davet etti. Bakan Tekin bugün sürpriz bir ziyarette bulunarak okulun iftar sofrasına konuk oldu. Mamak Fen Lisesinin bahçesinde düzenlenen iftar programında iftar saatini bekleyen öğretmen, öğrenci ve veliler, Bakan Tekin'i karşılarında görünce büyük bir şaşkınlık ve heyecan yaşadı. Daha sonra yemek tezgâhına geçen Bakan Tekin, davetlilere yemek dağıttıktan sonra sıraya girerek yemeğini aldı. Öğretmen, öğrenci ve velilerle birlikte orucunu açan Bakan Tekin, bir süre sohbet etti. Bakan Tekin, sürpriz iftar ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarım, öğrencilerimiz ve velilerimizin okullarının bahçesinde düzenledikleri iftar programına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdik, iftar sofralarına konuk, sohbetlerine ortak olduk. Bizlere gönüllerini ve sofralarını açan Mamak Fen Lisesi ailesine ve Kızılay Mamak Şubesi gönüllülerine teşekkür ediyorum. Eğitimin gücüyle yükselen büyük bir aileyiz" dedi.