Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kemerli köyünde meydana geldi. Tarlasını sürmek isteyen Nezir Saraç’ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Saraç’ın traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Saraç’ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.