Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kemerli köyünde meydana geldi. Tarlasını sürmek isteyen Nezir Saraç’ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Saraç’ın traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Saraç’ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.