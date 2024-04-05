05 Nis 2024 - 01:30- Asayiş G:

Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Siirt'te, tarlasını sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan Nezir Saraç (61), yaşamını yitirdi. 

Devrilen traktörün altında kalıp öldü mask
Devrilen traktörün altında kalıp öldü
Devrilen traktörün altında kalıp öldü
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Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kemerli köyünde meydana geldi. Tarlasını sürmek isteyen Nezir Saraç’ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Saraç’ın traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Saraç’ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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05 Nis 2024 - 01:30 DHA Siirt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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