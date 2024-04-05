Pakistan Milli Günü Ankara’da kutlandı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde ülkenin Milli Günü nedeniyle iftar programı düzenlendi. Programa katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada konuşma yaptı.
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Ankara'da Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in himayesinde, ülkelerinin Milli Günü dolayısıyla bir iftar programı düzenlendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.