Fenerbahçe Beko, Play-Off biletini garantiledi

EuroLeague'in 33'üncü haftasında Maccabi Playtika'nın deplasmanda Barcelona'ya 92-89 mağlup olmasının ardından ilk 6 sıradaki yerini kesinleştiren sarı-lacivertli ekip, normal sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off biletini cebine koydu.
Bu sonuçların ardından lider Real Madrid'in yanı sıra AS Monaco, Barcelona, Panathinaikos, Olimpiakos ve Fenerbahçe Beko, doğrudan Play-Off oynamaya hak kazandı.
Fenerbahçe Beko, organizasyonun 33'üncü haftasında yarın Play-In mücadelesi veren 10'uncu sıradaki Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.