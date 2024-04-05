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CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in oğlu ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu Avukat Hüseyin Keskin (32), ofisinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, Keskin’in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in oğlu ölü bulundu mask
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in oğlu ölü bulundu
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in oğlu ölü bulundu
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Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi üzerinde bulunan Sümer Hukuk Plaza A Blok 1’nci katta bulunan Kayseri Barosu avukatlarından Hüseyin Keskin’e ait hukuk ofisinde meydana geldi. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, avukat oğlu Hüseyin Keskin’den haber alamayınca ofisine geldi. Oğlunu silahla vurulmuş halde bulan Feyzullah Keskin, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Avukat Keskin’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis, ilk belirlemelere göre Keskin’in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

CHP MİLLETVEKİLİ GENÇ OLAY YERİNE GELDİ

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç olay yerine gelerek, güvenlik görevlilerinden bilgi aldı. Avukat Keskin’in hayatını kaybettiği haberini alan çok sayıda CHP’li de ofisinin olduğu plaza önüne geldi. Soruşturma sürdürülüyor.

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05 Nis 2024 - 01:01 DHA Kayseri- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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