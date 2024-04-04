Gaziosmanpaşa'da Seçim CHP'nin!

AKP'nin Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edildi, buna karşılık CHP'nin İl Seçim Kurulu'na başvurusu reddedildi. Ardından CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Ancak, CHP'nin YSK'ya yaptığı itirazın sonucu beklenmeden, kurulda bazı sandıkların yeniden sayımına başlandı. Yeniden sayımın sonuçlanmasının ardından seçimin kazananı yeniden CHP oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler Tam yol ileri…" ifadelerine yer verdi.