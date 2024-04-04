Keçiören Belediyesine T.C. tabelası yeniden asıldı

CHP'li Mesut Özarslan'ın, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Belediye Başkanlığı görevine resmen başlamasıyla birlikte, mazbatasını aldığı bildirildi. Özarslan'ın talimatıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Keçiören Belediyesi binasına 'T.C.' tabelası asıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye başkanı seçilen Mesut Özarslan, belediyede düzenlenen törenle mazbatasını alarak, görevine başladı. Mazbata tesliminin ardından devir- teslim töreni gerçekleştirildi. Törene, ilçeyi 4 dönem yöneten ve 31 Mart seçiminde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak yarışıp kaybeden Turgut Altınok katılmadı. Özarslan, mazbatayı önceki dönem AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Başkan Yardımcısı Metin Akdemir'den teslim aldı. Sonrasında konuşma yapan Özarslan, "Yüce Türk Milleti'nin asil insanları, yol arkadaşlarım. Biz bu mazbatayı da bu belediye başkanlığını da; yol arkadaşlarımla, halkına hizmet aşkıyla gelen, 'hakkın hakkı için halka hizmet, belediyecilik' şiarıyla gelen sizlerle beraber aldık. Yüce Mevla'm bizlere bugünü de nasip etti. Allah'ımıza şükürler olsun. Halkımıza nasıl söz verdiysek, biz halkın belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği yapacağız" dedi.

Özarslan, parti rozetini çıkarıp yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.

'BİRÇOK İNSAN İNANMADI'

Özarslan, törenin ardından kendisine destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki partililer ile birlikte Keçiören Belediyesi’nin bahçesinde toplanan kalabalığa hitap etti, Keçiörenlilere teşekkür etti. Mansur Yavaş'ın kürsüye çıktığı anda, eski dönemde sökülen 'T.C.' tabelası belediye binasına yeniden takıldı. Mansur Yavaş, 'T.C.' tabelasının olması gereken yere konulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sevgili Keçiörenliler, öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu 5 yıldır bizimle yaşadınız, seçim döneminde de icraatlerimizi anlattık. Önce 'hiçbir icraati yok' derken sonra bizim yaptıklarımızı kopyalayıp, 'bir fazla vereceğiz' diyerek, devam ettiler. Kendininiz görevdeyken kimseye hiçbir şey yapmamışsınız ondan sonra yapacağım diyorsunuz, dolayısıyla kimse inanmadı. Seçim sürecinde bir anket yaptırdım eylül- ekim ayında Keçiören'de yüzde 50'nin üzerinde oy verileceği görülüyordu. Bunun üzerine 'seçimi kazanacağımıza inanan, bana güvenen bir aday arıyorum' dedim. Birçok insan gerçekten ilk başta inanmadılar ama daha sonra Mesut Özarslan kardeşim cesaret etti, 'Ben Keçiören'de seçimi alırım' dedi, bu bir inanç meselesi."

'SİYASETEN RAKİP OLABİLİRİZ AMA O DA SEÇİME KARARDIR'

Yavaş, farklı partiden seçilen 8 belediye başkanı ve 1 bağımsız adaya yönelik olarak 'Ankara'ya beraber hizmet etme' çağrısı yapacağına işaret ederek, "Çünkü biz hiç kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Siyaseten rakip olabiliriz ama o da seçime karardır. Seçimden sonra herkese saygı duyuyoruz. İlk gün kazandığımız gün belediyede yaptığım konuşmada dedim ki 'rakiplerimin ekibinde olanlar, onlara oy verenler, onları çalışanların iradesine saygı duyuyoruz, kendilerine göre mutlaka bir gerekçeleri vardır. Ama seçimde çıkış kazandık. Bu saatten sonra onlar bizler diye bir ayrım yok. Onlarla en az ikiye destek olanlar kadar saygıyı hak ediyorlar, saygı görecekler' dedim. Belediyeciliğimizi anlattık demek ki belediyeciliğimiz kabul edilmiş, demek ki Mansur Yavaş belediyeciliğinin doğru iş yaptığı tescil edilmiş ki, Türkiye rekoruyla Ankara beni seçti. Türkiye rekorunu kıran Ankara halkına, bizim yaptıklarımızı onaylayan Ankara halkına sonsuz minnettarım" ifadelerini kullandı.

'KEÇİÖREN AYRIMI DA ORTADAN KALKACAK'

Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Keçiören Belediye Başkanı Özarslan ile el ele tutuşup, "Keçiören bundan sonra Çankaya ile yarışacak haberiniz olsun, el ele verilecek. Çankaya- Keçiören ayrımı da ortadan kalkacak, bütün belediye başkanlarımız el ele vererek yaşadığımız kenti çok daha keyifli, yaşanabilir hale getireceğiz, boynumuzun borcudur" dedi.