Bir kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 5 tutuklama

Diyarbakır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında yaşanan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 12 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişiden 5’i tutuklanırken, 12 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli ise aranıyor.

Olay, 31 Mart’ta sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 3’ü adli kontrolle 12 şüpheli serbest bırakıldı. Yaralılardan 3’ünün hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili olarak aranan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.