04 Nis 2024 - 19:31 - Spor

Fenerbahçe finale yükseldi

Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ağırladığı Türk Hava Yolları'nı 25-23, 17-25, 25-23 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertli ekip finale yükseldi. Fenerbahçe finalde Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.