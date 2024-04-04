- Siyaset

Hakan Fidan, Brüksel'den ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'den Türkiye'ye dönmek üzere hareket etti.

Hakan Fidan, Brüksel'den ayrıldı mask

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'den Türkiye'ye dönmek üzere hareket etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Brüksel'den Ankara'ya dönmek üzere hareket etti. Bakan Fidan, NATO Karargâhında düzenlenen toplantının dün ve bugünkü oturumları sırasında mevkidaşları ile ikili görüşmeler de yaptı.

# Brüksel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO, ile, Ankara, ardından, etti, Türkiye

04 Nis 2024 - 19:10 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL