Hakan Fidan, Brüksel'den ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'den Türkiye'ye dönmek üzere hareket etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Brüksel'den Ankara'ya dönmek üzere hareket etti. Bakan Fidan, NATO Karargâhında düzenlenen toplantının dün ve bugünkü oturumları sırasında mevkidaşları ile ikili görüşmeler de yaptı.