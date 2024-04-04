Fenerbahçe'den Avrupa paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesapları aracılığıyla futbol takımının Olympiakos maçı için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Sıradaki maçın Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçı değil de Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçı olduğunu antrenman haberiyle bir kez daha duyuran sarı-lacivertli camia, Galatasaray maçının oynanmayacağının işaretini bir kez daha verdi. Başkan Vekili Erol Bilecik'in Adana Demirspor maçı öncesinde "Bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gidecek şekilde yapıyoruz. Taraftarımız bize güvensin. Bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek isterim. Biz son derece iyi bir akıl koyarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizleri kötü hissettirecek ve sıkıntıya sokacak, 'Ya böyle bir karar mıydı?' sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde Urfa'ya gidecek ama bu noktada taraftarımızın kendilerini kötü hissedecek hiçbir nokta olmayacak. Hatta bu konu Ali Başkan'ın konuşması içerisinde de vardı. Taraftarlarımızdan herhangi bir şekilde Urfa'daki maça gitme organizasyonunu yapmasına gerek duymuyoruz. Akıllı ve akılcı bir şekilde davranarak gideceğiz ve aynı gün uçakla U19 takımımız dönmüş olacak. Ama burada hem Urfa kentine hem de Urfalı kardeşlerimize bir mesajım var. Biz ayın 7'sinde, almış olduğumuz kararla orada bir rekabeti simgeleyen müthiş bir futbolun oynanabileceği atmosferden de bir anlamda affımızı istemiş olduk. Şöyle bir boynumuzun borcu olsun diye yönetim kurulunda almış olduğumuz bir karar var. Sezon bittikten sonra veya uygun olduğumuz bir tarihte Futbol A Takımı'mızı Urfa'ya götüreceğiz. Urfa'ya Fenerbahçe A Takımı'nı seyredebileceği bir organizasyona imza atacağız" şeklindeki konuşmalarından sonra takımın Urfa'ya nasıl gideceği de netleşmeye başladı.

SARI-LACİVERTLİLER SÜPER KUPA İÇİN URFA'YA EN FAZLA 9 GENÇ OYUNCU İLE GİTMEYİ PLANLIYOR

U19'un aynı gün Giresunspor ile maçının olması ve bunun da ertelenmemesi nedeniyle Sarı-lacivertliler Süper Kupa için Urfa'ya en fazla 9 genç oyuncu ile gitmeyi planlıyor. Sahaya 9 ya da daha az oyuncu ile çıkmayı ve sonrasında ama sakatlık ama kart görerek eksilmeyi düşünen Fenerbahçe bu maçı tamamlayamayarak hükmen yenik sayılmanın hesabını yapıyor. Bir takımın sahada oyuncu sayısı 7'nin altına düşerse kurallar maça devam edilemeyeceğini gösterdiği için ve tatil edilmesini sağladığı için yedek oyuncusu da bulunmayacak olan Fenerbahçe bu maçı tamamlayamayacak. Maçla ilgili kararı TFF'nin vermesi ve tescil etmesi gerektiği için o gün sahada kupa töreni de olamayacak. Tescil sonrası kupayı Galatasaray'ın kazandığı kesinleşince Sarı-kırmızılılar isterse kendi sahalarında bir tören düzenleyebilecek.

"90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAĞINI NET ŞEKİLDE İZAH EDİYORUM”

Başkan Vekili Erol Bilecik'in yaptığı açıklamaların satır aralarında "90 dakikalık bir maç olmayacağını net şekilde izah ediyorum” demesi de bu senaryoyu kuvvetli kılıyor.

Bu arada maç günü Şanlıurfa'ya gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de maçtan bir gün önceki kupanın medya gününe ve basın toplantılarına katılım da olmayacak.