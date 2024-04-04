ABB başkanı Mansur Yavaş Keçiören Belediyesi devir teslim töreninde "Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu beş yıldır bizimle yaşadınız. Seçim döneminde icraatlarımızı anlattık. Önce hiçbir icraat yok derken, sonra bizim yaptıklarımızı kopyalayıp bir fazla vereceğiz diyerek devam ettiler. Kendiniz görevdeyken kimseye bir şey yapmadınız, ondan sonra 'yapacağım' diyorsunuz. Dolayısıyla hiç kimseye inanmadım. Seçim sürecinde bir anket yaptırdım, Eylül-Ekim ayında Keçiören'de %50'nin üzerinde oy verildiği görünüyordu. Bunun üzerine seçimi kazanacağımıza inanan bana güvenen bir adayı arıyorum dedim. Birçok insan gerçekten ilk başta inanmadı ama daha sonra Mesut Özarslan kardeşim cesaret etti, ben Keçiören'de seçimi alırım dedi. Bu bir inanç meselesi. Her toplantıda şunu söyledim: Biz Keçiören'i kazanacağız, çok belediye kazanacağız ama Keçiören'in anlamı farklı. Dedim ki Ankara'da çok belediye alacağız ama pastanın üzerindeki çilek Keçiören olacak, demiştim. Çok şükür Allah bugünleri bize gösterdi. Bize düşen Ankara için çalışmak. Geçen dönem benim bu çağrımı cevapsız bırakanların hepsi siyaset sahnesinde ortadan kayboldu aynı hatayı siz yapmayın. Hep beraber elele oturalım, Ankara halkına hizmet edelim. İnşallah bu sefer bu şekilde davranırlar, çünkü biz hiç kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Siyaseten rakip olabiliriz ama o da seçime kadardır. Seçimden sonra herkese saygı duyarız. İlk gün günden beri yaptığım konuşmada dedim ki, rakiplerinin ekibinde olanlar onlara oy verenler, onlara çalışanların iradesine saygı duyuyoruz. Kendilerine göre bir gerekçeleri vardır ama seçim bitti, biz kazandık bu saatten sonra onlar bizler diye bir ayrım yok, onlar da en az bize destek olanlar kadar saygıyı hak ediyorlar, saygı görecekler dedim. Bizim farkımız bu olmalı, biz insanları ayrıştırmamalıyız. Biz kimseyi ayrıştırmamalıyız, oy verdi vermedi dememeliyiz. İnşallah bir başka seçimde onlarla da talip olmanın yolu onları reddetmek, ayırmak değil, onları kucaklamaktır. Siyaset yapılmalıdır, herkes birbirinin tercihini elbette saygı duyacaktır, biz de saygı duyuyoruz. Onlar geçen dönem Ankara halkının seçtiği Mansur Yavaş'a, ona oy verenlerin iradesine saygı duymadılar ancak biz aynısını yapmayacağız. Nasıl beş yıl önce hiç kimseyi ayırmadan işe başlayıp ve beş gün sonra halkın karşısına geldiğimiz zaman her zaman böyle kalabalıkları gördük ve belediyeciliğimizi anlattık. Demek ki belediyecilik kabul edilmiş, demek ki Mansur Yavaş belediyeciliğinin iş yaptığı tescil edilmiş ki Türkiye'de Ankara'da beni seçti. Evet, Türkiye'de rekor kıran Ankara halkına, bizim yaptıklarımızı onaylayan Ankara halkına sonsuz minnettarım. Aynı şekilde ilçe teşkilatlarında çalışan, gönüllü çalışan ismini dahi bilmediğimiz, göremediğimiz, anonim bize inanıp çalışan herkese de sonsuz minnettarım. Hepsinden Allah razı olsun. Emeklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bize düşen el ele, el ele, el ele verip hep birlikte Keçiören'de hizmet etmek. Çankaya-Keçiören ayrımı ortadan kalkacak inşallah. Bütün belediye başkanlarımız elele vererek yaşadığımız kenti çok daha keyifli, çok daha yaşanabilir hale getireceğiz. Boynumuzun borcudur bu. Sıcakta sizleri çok fazla tutmak istemiyorum. Verdiğiniz destekten, verdiğiniz güvenden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Mesut başkanın anlattığı gibi inşallah hepimiz aynı şekilde içinde insan olmayan hiçbir projeye para yatırmayacağız. Sizlerin de parasını harcarken şeffaf, ortak akıl harcayacak, hesap vereceğiz. Ve içinde insan olmayan, adı proje olan hiçbir çöp projede para yatırmayacağız. Daima ve daima insanların sosyal desteğe ihtiyacı olan insanların da bu kentte yaşarken mahsun ve mağdur olmayacağı, en azından o çocukların yaşıtlarıyla aynı seviyede eğitim alacağı, aynı seviyede beslenecek bir sistem kurmak suretiyle inşallah Ankara'da yaşayan herkese aynı seviyede yaşamasını sağlayacağız. Bu nedenle ben Keçiören'de verdiğiniz bu destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum gerçekten emek verenler büyük iş başardınız kimsenin mümkün değil olmaz dediği işi başardınız demek ki insanı inanınca başarmayacağı iş yok. Şimdi sıra bizde. Bizler de sizlere en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Ankara'da çok daha iyi şartlarda yaşayacağınıza söz veriyoruz. Biz de bunu yapacağınıza inanıyoruz. Siz görevinizi yaptınız, şimdi sıra bizde. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun." sözlerine yer verdi.

Mazbatasını alan Dr. Metin Özarslan "Bugünden itibaren bu kıymetli rozeti canımdan, ciğerimden sevdiğim ilçe başkanıma beş yıl boyunca emanet ediyorum. Geçmiş dönemde burada hizmet yapan herkesin başımın üstünde yeri var" diyerek önceki yönetimlere saygı duyduğunu belirtti. "Halkımızla birlikte olmaya geldik, kimseye zulmetmeye değil" şeklinde konuştu. Özarslan, görevinin kendisine nasip edilmiş bir vazife olduğunu da dile getirdi.