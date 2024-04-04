Adana'da 2 kardeşe silahlı saldırı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir cezaevi ziyareti sırasında, B.B. (16) ve M.B. (18) kardeşler silahlı saldırıya maruz kaldı. İki kardeşin bacaklarından yaralandığı bildirilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Kozan Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Cezaevindeki akrabalarını ziyarete giden B.B. ve M.B. kardeşler, ailesinin husumetlileri oldukları iddia edilen kişilerin tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bacaklarına çok sayıda saçma isabet eden kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.