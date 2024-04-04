Odabaşı: “Biz yapacağız, hep birlikte yöneteceğiz"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde rakiplerine fark atarak seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Gölbaşı adayı Yakup Odabaşı, seçim sonuçlarının onaylanmasının ardından İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Mazbatanın alınmasının ardından devir teslim töreni ise Gölbaşı Belediyesi Ana Merkez binasında gerçekleştirildi. Devir teslim töreninde belediye mührünü Yakup Odabaşı’na, önceki dönem Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan teslim etti. Başkan Yakup Odabaşı da bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Murat Ilıkan’a teşekkür ederken çiçek takdiminde bulundu.

Törende Başkan Odabaşı bir Gölbaşılı sevdalısı olduğuna vurgu yaparak “Gölbaşımız çok güzel bir yer. Gölbaşı bizim sevdamız, doğup büyüdüğümüz yuvamız, bu sevda kolay kazanılan bir şey değil. Çok şükür Allah nasip etti, görevi de teslim aldık, görevi de teslim ettik ama sürekli Gölbaşımız için çalıştık. Gölbaşı sevdalısı olarak Gölbaşımız için hizmet ettik, adaletli olduk, tarafsız olduk, bugün de Allah nasip etti tekrar Gölbaşı Belediye Başkanı olarak göreve başladık. Vatandaşlarımızın yüreklerini koyduğu tertemiz oylarıyla tekrar seçildik, burada şu an görev teslimi yapılıyor. Özellikle şunu belirtmek isterim görevi alan da görevi teslim alan da gönül rahatlığı içinde olmalı. Görev bittikten sonra sokakta alnımız açık dimdik gezmek isteriz, bizi hemşehrilerimiz 2014 sonrası hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı, sizi tekrar göreve getireceğiz dediler, bugün bunun şerefini yaşıyoruz. Emeği geçen tüm dostlara, gönüllülerimize, Gölbaşılılara çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Coşkulu kutlama

Daha sonra ana merkez önünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı coşkulu bir kutlama yapıldı. Kutlamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Ankara İl Başkanı Vekili Durali Bozkurt, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam, il ve ilçe parti yöneticileri, meclis üyeleri, belediye personeli, muhtarlar, çok sayıda vatandaş ve basın mensupları katıldı.

“Şeffaf olup adaletten ayrılmayacağız”

Kutlama töreninde sahneye alkışlar arasında çıkan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 10 yıl sonra yeniden bu göreve gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek “Önce gönüllerde, önce Gölbaşı sevdasında buluştuk sizlerle. Bundan iki buçuk ay önce Mansur Başkanımızın teşvikiyle adaylık sürecimizi başlattık, sizlerin katkılarıyla hep birlikte sahaya çıktık, ev ev sokak solak köy köy dolaştık. Sahada görmüştük, sizler Gölbaşı’na hizmet etmeyi özlemiştiniz. Biz de zaten görev düşmeseydi burada olmazdık. Gölbaşı’nın sokaklarını karış karış dolaştık. Az laf Çok İş sloganıyla başardık. Tekrar gönülleri birleştirdik. 31 Mart günü de tekrar seçimi kazandık. Asıl olan makamda bulunduğunuz süre içinde size görev veren hemşehrilerinize ayırt etmeksizin hizmet etmektir. Biz onun için sizleri ayırt etmeksizin tüm Gölbaşı’na hizmet için geldik. Herkesi kucaklayacağız. Hizmet ederken şeffaf olacağız. Eksiğimiz olursa, hatamız olursa bize gelip hatalarımızı söyleyeceksiniz, kapımız hep açık olacak. Biz yapacağız, birlikte hep beraber yöneteceğiz. Tabi ki bunu yaparken şeffaf olup adaletten ayrılmayacağız. Biz burada bir misyonu temsil etmek için geldik. Sizin paranızla size hizmet etmeye geldik.” şeklinde konuştu.

“Zorlukları aşacağız, yine başaracağız”

Başkan Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim kimseye ön yargımız ve kinimiz yok ama adaletin ve hakkaniyetin tecelli etmesi için müfettişlerle, bağımsız denetçilerle tabi ki teftiş yaptıracağız. Yanlış yapan varsa adalet karşısında hesabını vermelidir. Bu kardeşinize dün güvendiğiniz gibi bugün de güveniniz. Her şey şeffaf olacak ve adaletli yürüteceğiz. Yanlış yapanların yanına kar kalmayacağını bir kez daha belirtiyorum. Şu kadarını da söylemeden edemem. Gölbaşı Belediyesi en hafif şeyle içi boşaltılmış arkadaşlar. Önyargılı değiliz, şuna üzülüyorum seçime üç ay kala işe alınanlar var. Seçime iki gün kala geçici olarak 350 kişi işe alınmışsa, bunlar onların duygusuyla oynamaktır. Bu da çok zorluk getiriyor. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Ben buraya şikayet için gelmedim. Dün olduğu gibi bugün de zorlukları aşacağız, yine başaracağız, yine sonuna kadar hizmet edeceğiz. Gücümüzü Allah’tan sonra sizden sonra da kıymetli Mansur başkanımızdan alacağız. Sözümüz net; AZ LAF ÇOK İŞ. Rabbime bize yardım et, bizi mahcup etme diyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, iyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun.”