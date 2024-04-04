Ankara'da korkutan yangın

Ankara, Çankaya'da saat 13.00 sıralarında inşaat halindeki bir binanın önündeki yalıtım malzemeleri bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatte söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.