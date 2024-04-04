Ankara'da korkutan yangın

Ankara, Çankaya'da saat 13.00 sıralarında inşaat halindeki bir binanın önündeki yalıtım malzemeleri bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatte söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.