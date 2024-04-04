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Ankara'da korkutan yangın

Ankara'da, inşaat halindeki binada önündeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı.

Ankara'da korkutan yangın mask
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Ankara, Çankaya'da saat 13.00 sıralarında inşaat halindeki bir binanın önündeki yalıtım malzemeleri bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatte söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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04 Nis 2024 - 16:15 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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