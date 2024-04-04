Palandöken'de çığ takibi

Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ riskine karşı gerekli önlemler alınıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş. tarafından işletilen Palandöken'de havaların ısınmasıyla birlikte çığ riskiyle ilgili teknik ve fiziki takip yapılıyor. Kayak merkezinin çeşitli noktalarına konulan 19 ayrı gazex sistemiyle yapay olarak oluşturulan çığlarla tehlikeye karşı tedbir alınırken, Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi M. Cansaran Ertaş ile de dağın çeşitli yüksekliğindeki kar yığınları inceleniyor.

7-8 KAR KATMANI VAR

Palandöken Kayak Merkezi'nin kuzey pistinin 2700 metre yüksekliğinde çığ analizi yapan Dr. Öğretim Üyesi M. Cansaran Ertaş, yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki çukurda inceleme yaptı. Kar katmanlarını tek tek işaretleyen Ertaş, aldığı kar numunelerinin hassas terazide tartarak yoğunluğunu ölçtü. Zayıf ve risk oluşturacak katmanları tespit eden Ertaş, mercekle de karın tanecik tipi ve boyutunu gözlemledi. Palandöken'de yaptıkları çalışmayı "Karın profilini ölçtük" diye özetleyen Ertaş, "Palandöken'deki bu çalışmayı rutin zaman aralıklarıyla sürekli yapmaktayız. Buradaki çalışmamız bize önemli bilgiler vermekte. Erime zamanı, zayıf katmanı belirleme, çığ tahmini gibi sonuçları bize veriyor. Bu da bizim için oldukça önemli. Bu analizleri farklı yüksekliklerde yapıyoruz. Bugünkü incelememizde karın erime periyoduna girdiğini tespit ettik. 2700 rakımda 2 metreye yakın kar örtüsü var. 8-9 tane kar katmanı olduğunu belirledik. Alt katmandan başlayacak şekilde erime başlamış durumda. Palandöken'de çığ riskine karşı sadece bizim yaptığımız analizlerle değil gazexlerle de tedbir alınıyor. Gazexlerle kontrollü olarak yapay çığ oluşturularak risk oluşumu önleniyor. Zaten biz sürekli takip ettiğimiz için gerekli önlemlerimizi arazi şartlarında almaktayız" ifadelerini kullandı.

UYARI LEVHALARI VAR

Nisan ayının ikinci haftasına yaklaşılmasına rağmen 2 metrenin üzerinde kar kalınlığında kayağın devam ettiğini belirten Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, kayak merkezinde çığ riskine karşı belirli periyodlarla sürekli analizleri alanında uzman akademisyenlerle yaptıklarını söyleyerek, “Palandöken'de 19 adet gazex sistemi yani çığ patlatma ünitemiz var. Yüksek basınçla ses dalgasıyla yapay çığ dalgası oluşturmak suretiyle riski bertaraf ediyoruz. Palandöken'de aldığımız bu tedbirlerin yanı sıra yüksek çığ riski olması durumunda anında misafirlerimizi sosyal medya aracılığıyla ya da liftler önüne koyduğumuz uyarı levhalarıyla bilgilendiriyoruz. Çığ riskini numaralandırmışız buna göre uyarı levhalarıyla misafirlerimiz bilgi sahibi oluyor. Misafirlerimiz de riskin yüksek olduğunda pisti araçlarla ezilen kısımlarda kayıyorlar. Ezilen kısımlarda risk bertaraf edilmiş durumda" dedi.