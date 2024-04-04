Sahilde ölü yunus bulundu

Trabzon Sürmene ilçesi Balıkçılar köyünde kumsalda hareketsiz yunus görenler, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusun ölü olduğunu belirledi. Vücudunda kesici ya da delici alet yarasına rastlanmayan yunus, sahilden kaldırıldı.

Kalkan avcılığında kullanılan ağların geniş gözenekli olduğunu yunusların bu ağlara takılarak öldüğünü söyleyen Balıklı Köyü Balıkçı Kooperatifi Başkanı Ali Kemal Kalyoncu, “Büyük olasılıkla kalkan balığı avcılığında ağlara vuran yunuslar, öldüğünden denize atılmaktadır. Bu dönem kalkan balığı avcılığı olduğu için kullanılan ağlar geniş gözenekli. Yunus bu ağlara girince kurtulamıyor ve ölüyor. Balıkçı, ağını kaldırdığında yunusun öldüğünü görünce de denize geri atıyor” dedi.

Balıkçı Soner Karabacak da “Yunusların ölüm sebebi doğal olabileceği gibi kalkan avcılığı bu sezonlarda başlıyor. Kalkan ağlarına takılan yunuslar boğularak ölüyor” diye konuştu.