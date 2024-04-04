Gaziosmanpaşa'da oy sayımına devam

Gaziosmanpaşa'da 31 Mart yerel seçim sonuçlarına AK Parti'nin itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı dün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda başlandı. Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar, sayım işlemlerinin yapıldığı Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı. Dün saat 23.00'a kadar 301 sandık tekrar sayıldı.

BUGÜN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Bugün saat 09.00’dan itibaren oy pusulalarının yeniden sayımına, verilen aranın ardından tekrar başlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde kaldığı yerden devam edilen işlemler için partililer ve sayım görevlileri salondaki yerlerine geçti. Devam eden oy sayımında şu ana kadar 468 sandık tekrar sayıldı. Polis ekiplerinin, girişinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı, etrafı bariyerlerle kapatılan merkeze gerekli izni olanlar dışında kimsenin girişine izin verilmedi. Oy pusularının sayımı devam ederken, gerginlik yaşandı. AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Tuncer, yaptığı açıklamada içeriye listede adı olmayan kişilerin alındığını iddia etti.

Tuncer, “Burada sadece güzel bir seçim geçirmeye çalışıyoruz. Gerginliğin sebebi listede olmayan arkadaşların buraya alınmaya çalışılması. Gerekeni konuştuk" dedi. Bu arada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de ilçe seçim kurulu önüne gelerek açıklama yaptı.

Sarıgül, “Demokraside çifte standart olmaz. Demokrasi herkese lazım. Bugün iktidarda bulunanlar, yarın muhalefete düştükleri zaman, kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefete öyle davranmalılar. Biz devleti kuran bir siyasi parti olarak, çok çalıştık. Belediyelerde başarılı olduk, yurttaşlarımız da bu yetkiyi Cumhuriyet Halk Partisi’ne verdiler. O nedenle bizim itiraz ettiğimiz yerlerde sayım yok ama AK Parti’nin itiraz ettiği yerlerde sayım var. Gaziosmanpaşa’da halk tecelli etmiştir, yurttaşlarımızın takdiri Hakan başkandan yana olmuştur. Burada bulunmamızın nedeni demokrasiye sahip çıkmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi hak etmediği hiçbir göreve kesinlikle gelmez ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini 52 yıldır taşıyan bir arkadaşınız olarak, burada binlerce Gaziosmanpaşalının emeği var, binlerce çakışma arkadaşımızın göz nuru var. İlçe başkanlarımızın, gençlik kolları başkanlarımızın, kadın kolu başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve tüm Gaziosmanpaşa halkımızın özgür iradesini korumak için buradayız. Seçim sonuçlanıncaya kadar da nöbetleşe olarak tüm milletvekili arkadaşlarımızla burada olacağız. Yüksek Seçim Kurulu başkanını demokratik davranmaya, Yüksek Seçim Kurulu’nu çifte standart yapmamaya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin itiraz ettiği yerlerde de aynı sayımın yapılmasını talep ediyorum" dedi.