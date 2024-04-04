"Saldırılarda 33 bin 37 sivil öldü"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 33 bin 37 sivilin hayatını kaybettiğini, 75 bin 668 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 62 sivilin yaşamını yitirdiğini, 91 sivilin ise yaralandığını açıkladı.