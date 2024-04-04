Ordu'da silahlı saldırı

Ordu, Fatsa ilçesinde 1 Nisan’da sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı yapıldı. İhbar üzerine Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı düzenleyenlerin R.A. (38), A.Y. (34), M.Ç. (31), M.V. (24), D.Ş. (25) ile B.E. (43) olduğunu belirledi. Polis, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyip gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerin üzerlerinde, iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 30 adet 9 mm çapında fişek ve 1 GPS cihazı ele geçirildi. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘6136 Sayılı Yasaya Muhalefet’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından 6 şüpheli, Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi.